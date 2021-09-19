Kayseri'de Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kayseri'de tören düzenlendi. Gaziler Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıp asker selamı verirken, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Bu mirası korumak için gerekirse şehit ve gazi olmaya hepimiz hazırız" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kayseri'de bir dizi etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi'nin çelenkleri Atatürk Anıtı'na bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından burada bir konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, "Gaziler Günü bu aziz vatana canını adayan kahramanların günüdür. Kahraman gaziler, Gaziler Gününüz kutlu olsun. Sizler en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler, şehitlerimiz ile birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Şehit ve gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu güne sürekli iç ve dış tehditle maruz kalmıştır. Vatanın kahraman evlatları İstiklal Savaşında, Kore Savaşında, Kıbrıs Savaşında ve günümüzde de vatanımızı bölmeye çalışan hainlere karşı da canları pahasına her türlü tehdidi bertaraf etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, toplu fotoğraf çekinmesinin ardından sona erdi.

Şehitlik ziyaret edildi, mezarlara karanfil bırakıldı

Etkinlikler kapsamında, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, protokol ve gaziler ile birlikte Kartal Şehitliği'ni ziyaret etti. Vali Günaydın ve gaziler, Kur'an-ı Kerim tilavetin ve duanın ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Burada bir konuşma yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, vatanın gerçek sahiplerinin şehitler ve gaziler olduğunu kaydederek, "Bize bu cennet vatanı bize yurt olarak bıraktılar. Bizlerde bu mirası korumak için gerekirse şehit ve gazi olmak için hepimiz hazırız. Bu mukaddes emaneti sonsuza dek yaşatacağız. Şanlı bayrağımızı ilelebet dalgalandıracağız. Biz devlet olarak her zaman kahraman gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yanındayız. Arkadaşlarımız onların bütün sorunları ile ilgileniyor. Sürekli olarak kendilerini ziyaret ediyoruz. Gazilerimizle de, dernekleriyle de temas halindeyiz. istekleri ve arzuları olduğu zaman da 'başımız üstüne' diyoruz. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar bu talepleri ve istekleri de karşılıyoruz" dedi.

Düzenlenen törene, Garnizon Komutanı İl Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanvekili Muammer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, askeri erkan ve gaziler katıldı. - KAYSERİ