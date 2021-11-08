Kayseri'de 19 bin 613 araca ceza kesildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de 19 bin 613 araca ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de 19 bin 613 araca ceza kesildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 19 bin 613 araca ceza yazıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 19 bin 613 araca ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin faaliyet dönemindeki çalışmaları sonucunda 55 bin 220 araç kontrol edilerek, eksiği görülen 19 bin 613 araca ceza kesildi. Diğer yandan alkollü araç kullanan 527 sürücünün ehliyetine el konulurken, 636 araç da trafikten men edildi.

Ayrıca yine faaliyet döneminde meydana gelen 629 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 397 kişi de yaralandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

 14 yaşındaki kız oturduğu kafede kurşunların hedefi oldu! Olayın azmettiricisi öz babası çıktı

14 yaşındaki kız oturduğu kafede kurşunların hedefi oldu! Olayın azmettiricisi öz babası çıktı

 Yolun karşısına geçmeye çalışan 90 yaşındaki vatandaş, otomobil çarpması sonucu öldü

Yolun karşısına geçmeye çalışan 90 yaşındaki vatandaş, otomobil çarpması sonucu öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title