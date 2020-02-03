Kayseri'de 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi
Haberler » Güncel » Kayseri'de 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi - Haber

Kayseri'de 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

03.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:37
Kayseri'de 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi

'de ekiplerinin yaptığı çalışmada 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından B.A. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda Roma medeniyetine ait olduğu tespit edilen 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi.


Yetkililer gözaltına alınan zanlı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler