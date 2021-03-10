Kayseri'de 18 aylık bebek hastaneye götürülürken yolda öldü
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Kayseri'de 18 aylık bebek hastaneye götürülürken yolda öldü

10.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:38
Kayseri'de 18 aylık bebek hastaneye götürülürken yolda öldü

Kayseri'de ailesinin hastaneye götürmeye çalıştığı bebek, yolda hayatını kaybetti.

Kayseri'de ailesinin hastaneye götürmeye çalıştığı bebek, yolda hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeli bir ailenin 18 aylık bebeği A.E. rahatsızlandı. Ailenin kendi imkanlarıyla hastaneye götürmeye çalıştığı bebek, yolda yaşamını yitirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Bebeğin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bebeğin, kalp rahatsızlığı ve epilepsi hastalığı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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