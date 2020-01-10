Kayseri'de 17 yaşındaki genci bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
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Kayseri'de 17 yaşındaki genci bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Kayseri'deki bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genci öldüren şüpheli tutuklandı.

10.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:22
Kayseri'de 17 yaşındaki genci bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

'deki bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genci öldüren şüpheli tutuklandı.

Mahallesi'ndeki kavganın ardından gözaltına alınan E.S'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sancaktepe Mahallesi'nde dün C.A, aralarında husumet bulunan E.S. tarafından kavgada bıçaklanmış, Kayseri Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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