Kayseri'de 17 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk
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Kayseri'de 17 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk

Kayseri'de 17 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk
Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Türkiye genelinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar süren 17 günlük tam kapanma uygulaması bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi. Haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk nedeniyle kendi araçlarını kullanan vatandaşlar, trafikte uzun araç kuyrukların oluşmasına neden oldu. Şehrin işlek cadde ve sokaklarında da yoğunluk yaşandı. Banka ve kamu kurumlarının önlerinde ise uzun kuyruklar oluştu. Polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk yaşanan alanlarda vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.


Kayseri'de 17 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk
Kayseri'de 17 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk
Kayseri'de 17 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk
Kayseri'de 17 günlük kısıtlama sonrası yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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