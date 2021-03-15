Kayseri'de 16 yıla mahkum firari hükümlü yakalandı
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Kayseri'de 16 yıla mahkum firari hükümlü yakalandı

15.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:38
Kayseri'de 16 yıla mahkum firari hükümlü yakalandı

Hırsızlık ve yağma suçlarından hakkında 16 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kayseri'de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hırsızlık ve yağma suçlarından hakkında 16 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kayseri'de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yağma ve hırsızlık suçlarından hakkında 16 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.I'yı kent merkezinde bir adreste yakaladı.

İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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