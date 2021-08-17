Kayseri'de 16 yaşındaki kızın tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Kayseri'de 16 yaşındaki kızın tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de 16 yaşındaki kızın tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 16 yaşındaki genç kızın tüfekle vurulup öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 16 yaşındaki genç kızın tüfekle vurulup öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Bahçesaray Mahallesi'ndeki evde bir araya gelen arkadaş grubundan B.A. (17), henüz belirlenemeyen nedenle kız arkadaşı İ.T'ye (16) tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri İ.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan B.A. ve ev sahibi O.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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