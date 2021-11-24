Kayseri'de 16 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin davada 2 sanığın yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde 16 yaşındaki kızın başından vurularak öldürülmesine ilişkin, haklarında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan dava açılan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık B.A. (17) ve tutuksuz sanık O.Ç. (16), Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşma, sanıkların yaşının küçük olması dolayısıyla kapalı oturumda gerçekleşti.

Tanıkların dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti, sanık B.A'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

İncesu ilçesi Bahçesaray Mahallesi'nde O.Ç'nin evinde 17 Ağustos'ta bir araya gelen arkadaş grubunda bulunan B.A. (17), İ.T'yi (16) başından vurarak öldürmüştü. Gözaltına alınan B.A. ve O.Ç. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "çocuğu kasten öldürmek" suçundan açılan dava 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanık B.A, savcılıktaki ifadesinde, olay günü arkadaşı M.S. ve O.Ç. ile daha önceden tanımadığı maktul İ.T'yi Kayseri'den araçla alarak O.Ç'nin İncesu'daki evine gittiklerini öne sürdü.

Oturma odasında bulundukları esnada O.Ç'nin elinde tüfekle yanına geldiğini iddia eden B.A, "Tüfeğe bakmam için bana verdi. Sorduğumda 'boş olduğunu' söyledi. Elim anlamadığım bir şekilde tetiğe gitti ve aniden patladı. İ.T. kafasından vuruldu. Aramızda 1,5- 2 metre mesafe vardı. Daha önce hiç tüfek kullanmadım. Olay kazara gelişti. Herhangi bir kastım yoktu. Aramızda husumet yoktu. Olayın ardından korktuğum için tüfeği olay yerinde bırakarak arkadaşım O.Ç. ile olay yerinden kaçtım." ifadelerini kullandı.

Sanık O.Ç. ise olay günü eve gittiklerinde kendisinin direkt banyoya gittiğini, kapı aralığından B.A'nın tüfek ile odaya geçtiğini görünce de peşinden gittiğini ileri sürdü.

O.Ç, "B.A. elindeki tüfeği İ.T'nin başına dayayarak, 'Bu benim tek dostum, sırtımı bundan başkasına dayamam.' diyerek tüfeği ateşledi ve ardından evden kaçarak uzaklaştı. Ben de evden hızla uzaklaşarak olayı ihbar ettim." savunmasında bulundu.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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