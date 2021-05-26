Kayseri'de 153 Çağrı Merkezi tam kapanma sürecinde 50 bin çağrıya cevap verdi
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Kayseri'de 153 Çağrı Merkezi tam kapanma sürecinde 50 bin çağrıya cevap verdi

Kayseri'de 153 Çağrı Merkezi tam kapanma sürecinde 50 bin çağrıya cevap verdi
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma" sürecinde toplam 50 bin çağrıya cevap verdiği belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma" sürecinde toplam 50 bin çağrıya cevap verdiği belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alo 153 Çağrı Merkezi, sorunların giderilmesi ve vatandaşlar tarafından gelen soruların yanıtlanmasında kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Merkeze 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanma sürecinde en çok ulaşım hizmetleri, sosyal destekler, zabıta hizmetleri ve kısıtlamalar konusunda bilgi talebi geldi.

Ücretsiz aranabilen çağrı merkezine 16 ilçenin tamamından vatandaşların istek ve taleplerini kolaylıkla iletebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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Kayseri'de 153 Çağrı Merkezi tam kapanma sürecinde 50 bin çağrıya cevap verdi - Haberler
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