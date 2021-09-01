Kayseri'de 15 yıla mahkum firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de "hırsızlık" suçundan hakkında 15 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de "hırsızlık" suçundan hakkında 15 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 15 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.İ'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Merkez Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde kullandığı araçla kaçmaya çalışan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen H.İ, işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya