Kayseri'de 15 Temmuz şehitleri sabah namazında anıldı
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Kayseri'de 15 Temmuz şehitleri sabah namazında anıldı

Kayseri'de sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerini anarak Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami olarak ibadete açılması dolayısıyla dua etti.

16.07.2020 08:25 | Son Güncelleme: 16.07.2020 08:44

Kayseri'de sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerini anarak Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami olarak ibadete açılması dolayısıyla dua etti.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları tarafından organize edilen ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılmak için gelen vatandaşlar sabah namazı öncesi Bürüngüz Camisi önünde toplandı.

Ezanın okunmasıyla birlikte namazlarını kılan vatandaşlar, İl Müftüsü Şahin Güven'in 15 Temmuz şehitleri için ve Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili yaptırdığı duaya katıldı.

Dua sonrası Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce Türkiye'de kanlı bir darbe girişimi yaşandığını ve milletin sokaklara çıkarak demokrasiye sahip çıkmasıyla 251 şehit, 2 bin 500 gazi verme pahasına darbe girişiminin bertaraf edildiği söyledi.

Kayseri'de faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri olarak 15 Temmuz şehitlerini anmak için bir program gerçekleştirdiklerini belirten Taş, şunları kaydetti:

"15 Temmuz şehitleri için dua edelim diye açık havada sabah namazında bir araya geldik. Aynı zamanda geçen günlerde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için Danıştaydan bir karar çıktı ve Cumhurbaşkanımızın yayımladığı kararname ile de Ayasofya'nın yönetimi ve hizmeti Diyanet İşleri Başkanlığına devredildi. Hem 15 Temmuz şehitlerimiz için hem de ibadete açılan Ayasofya'nın daima ümmetin hizmetinde ve ibadetgahı olarak devam etmesi için bir araya gelerek dua ettik. Rabb'im bir daha bu millete 15 Temmuz gibi kanlı ve hain darbe girişimi yaşatmasın."

Programa vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da katıldı.

Kayseri'de 15 Temmuz şehitleri sabah namazında anıldı

Kaynak: AA

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