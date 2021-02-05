Kayseri'de 15 milyon avroya mal olacak tramvay hattının yapımı için sözleşme imzalandı
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Kayseri'de 15 milyon avroya mal olacak tramvay hattının yapımı için sözleşme imzalandı

05.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:29
Kayseri'de 15 milyon avroya mal olacak tramvay hattının yapımı için sözleşme imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak 5,5 kilometrelik Talas Mevlana Mahallesi-Furkan Doğan Yurdu tramvay hattı için sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak 5,5 kilometrelik Talas Mevlana Mahallesi-Furkan Doğan Yurdu tramvay hattı için sözleşme imzalandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas-Anayurt Tramvay Hattı Projesi'nin yapım sözleşmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile yüklenici firma yöneticileri tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Büyükkılıç, 15 milyon 142 bin 577 avro bedelli projenin yapım süresinin 3 yıldan 2 yıla çekildiğini, projenin tamamlanmasıyla kentte tramvay hattının 48 kilometreye ulaşacağını belirtti.

Büyükkılıç, hattın geçeceği bölgede çalışma yaptıklarını anımsatarak, "30 Aralık'ta 5,5 kilometrelik tramvay hattı ile ilgili ihalemizi yapmıştık. O ihale gerçekleşmiş durumda, imzalar atıldı. Projenin yapım süresi 36 ay olarak ön görülüyor ama inşallah 2 sene içinde hattımız hayata geçmiş olacak. Ayrıca Şehit Furkan Doğan Yurdu'nun orada tramvay ile araçların kesiştiği yerde katlı kavşağımızın çalışmaları da sürüyor. O da yaklaşık 7-8 ay içinde tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Törene, AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Emrah Karayel ve İsmail Tamer, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yüklenici firmalar GÜLERMAK Genel Müdürü Alper Uzman ile YDA Teknik Müdürü Özcan Çakmak katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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