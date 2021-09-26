Kayseri'de 15. Erciyes Kupası heyecanı yaşanacak - Haberler Spor
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Kayseri'de 15. Erciyes Kupası heyecanı yaşanacak

AA / Murat Asil - Haberler | Spor
Kayseri'de 15. Erciyes Kupası heyecanı yaşanacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek Erciyes Kupası, 28 Eylül Salı günü başlayacak.

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek Erciyes Kupası, 28 Eylül Salı günü başlayacak.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 28-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'na 4 takım katılacak.

Turnuvada, Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş, Botaş ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi takımları mücadele edecek.

AA / Murat Asil - Spor Haberleri
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Haber: Kayseri'de 15. Erciyes Kupası heyecanı yaşanacak - Haberler Spor
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