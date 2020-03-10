SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Kayseri'de 15 belediye toplu iş sözleşmesi imzaladı - Ekonomi
Hizmet İş Sendikası, Kayseri, Türkiye, Hak İş, Ekonomi

Kayseri'de 15 belediye toplu iş sözleşmesi imzaladı

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası ile Kayseri'deki 15 belediye arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

10.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:38
Kayseri'de 15 belediye toplu iş sözleşmesi imzaladı

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası ile Kayseri'deki 15 belediye arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende 15 belediyede çalışan 800 kadrolu işçiyi kapsayan sözleşmeler için imzalar atıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, imza töreninde yaptığı konuşmada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasındaki dayanışmayı takdirle karşıladığını söyledi.

Türkiye'nin içeride ve dışarıda topyekun bir kuşatma içerisinde olduğunu belirten Arslan, "Böyle bir dönemde, Türkiye'nin sorunlarına ve sıkıntılarına rağmen çalışanlarının haklarını müzakere ederek, kavga ve çatışma yapmadan sonuçlandırmış olmak Türkiye sevdamızın gereğidir. Elbette çalışanlarımızın daha fazla hakları var ve daha fazlasını hak ediyorlar. Belediyelerimizin hem çalışanlarına hem de hizmet ettiği halkına karşı sorumlukları var. Bütün bunları denge içerisinde görüp bu doğrultuda uzlaşıyı yakalamak, inanın Türkiye'nin arzu ettiği şey. Bizim de istediğimiz, arzu ettiğimiz her şey gerçekleşmiyor. Her sözleşmede her istediğimiz olmuyor." diye konuştu.

Kısa süre önce Erciyes Anadolu Holding'in toplu sözleşmesi için Kayseri'ye geldiklerini hatırlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Kayseri'de güçlü özel kuruluşlarımız var. Orada çalışan arkadaşlarımızın da toplu sözleşmelerini imzaladık. Bugün burada belediyelerimizin sözleşmelerini imzalıyoruz. Bu aslında şehrin uzlaşmacı ve dayanışmacı kültürü ile vatan ve ülke sevgisinin bir göstergesidir. Ülkenin bu zorluklarına, yaşadığımız ekonomik krizlere rağmen başı dik yurttaşlar olarak geleceğe umutla bakmalıyız. Bütün bu zorlukları aşabiliriz. Bütün engelleri geçebiliriz ve inşallah arzu ettiğimiz hedeflediğimiz güçlü Türkiye'ye en kısa zamanda ulaşma noktasında kararlı yürümeliyiz. Umutlarımızı kaybetmeyeceğiz, morallerimizi bozmayacağız. Bu ülke için hep birlikte geleceğimiz için dayanışma içerisinde olacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da milli değerlere sahip bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kayseri'yi hak ettiği yere getirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, "Kayseri'yi daha yaşanabilir, hizmet kalitesinin daha da arttığı bir sürece taşımak için çırpınıyoruz. 'Birimiz hepimiz için' diyerek Tüm belediyeler adına yapılan bu çalışmayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kadrolu işçilerin maaşlarında 700 ila 1050 lira artış sağlanan toplu sözleşmeler imzalandı.

Kayseri'de 15 belediye toplu iş sözleşmesi imzaladı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Kayseri'de 15 belediye toplu iş sözleşmesi imzaladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Ekonomi
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Ekonomi
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Koronavirüsle ilgili araştırma sonuçları korkunç gerçeği ortaya çıkardı Ekonomi
Koronavirüsle ilgili araştırma sonuçları korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Ekonomi
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Ekonomi
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Ekonomi
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Charles Michel Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sinan Akçıl Emine Bulut Mustafa Sandal
Spor Falcao Adem Büyük Ersun Yanal Ünal Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran Rusya İtalya Petrol
Şu an buradasınız: Kayseri'de 15 belediye toplu iş sözleşmesi imzaladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 20:01:02. #1.14#