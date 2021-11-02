14 yıl 8 ay hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı - Haberler
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14 yıl 8 ay hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
14 yıl 8 ay hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı

KAYSERİ'de 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.Ç. (22), saklandığı evde yakalandı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.Ç. (22), saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli kadının yakalanması için çalışma başlattı. Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'ndeki bir yakınının evinde saklandığı saptanan Y.Ç., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Y.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


14 yıl 8 ay hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı

14 yıl 8 ay hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı

14 yıl 8 ay hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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