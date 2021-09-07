14 yıl 7 aya mahkum firari hükümlü saklandığı kanepenin arkasında yakalandı
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14 yıl 7 aya mahkum firari hükümlü saklandığı kanepenin arkasında yakalandı

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 14 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı kanepenin arkasında yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 14 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı kanepenin arkasında yakalanıp cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Hırsızlık Büro Amirliği ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" ve "cebir, şiddet veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 14 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca il genelinde "kasten yaralama", "güveni kötüye kullanma", "tehdit", "hırsızlık" ve "oto hırsızlığı" suçlarından 8 ayrı dosyanın firari faili olarak aranan M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Hükümlünün, merkez Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde A.T'ye ait müstakil evde saklandığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, kanepenin arkasında saklanan M.A. yakalandı.

Operasyonda, Adana ve Kayseri'den olmak üzere, güveni kötüye kullanmak suretiyle çalıntı iki araç ile 5 bisiklet, elektrikli bisiklet, 3 televizyon, 12 telefon, ev eşyaları ve hırdavat malzemeleri, 4 tüfek, 175 av tüfeği fişeği, tabanca, 14 kurusıkı mermi ve 6136 Sayılı Kanun kapsamına giren iki fişek elde edildi.

Ev sahibi A.T. hakkında adli tahkikata başlanırken, M.A. ise işlemlerinin ardından Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü binası önüne gelen M.A'nın yakınları, hükümlünün cezaevine götürülüşü sırasında fenalaştı.

14 yıl 7 aya mahkum firari hükümlü saklandığı kanepenin arkasında yakalandı
14 yıl 7 aya mahkum firari hükümlü saklandığı kanepenin arkasında yakalandı
14 yıl 7 aya mahkum firari hükümlü saklandığı kanepenin arkasında yakalandı
14 yıl 7 aya mahkum firari hükümlü saklandığı kanepenin arkasında yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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