Kayseri'de "14 Şubat" nedeniyle çiçekçilerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 Şubat Sevgililer Gününde çiçek satışı yapan işletmelerin çalışma saatine düzenleme yapıldı.
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 Şubat Sevgililer Gününde çiçek satışı yapan işletmelerin çalışma saatine düzenleme yapıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda bazı kararlar alındığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:
"Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtilmiştir. 14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmasına karar verildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan