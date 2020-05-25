Kayseri'de 14 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
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Kayseri'de 14 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 14 kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'de 14 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
25.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:25

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 14 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nde Mahmut G. (37) ve Sultan G. (40), Halil İbrahim G. (4), Selim G. (7), Abit G. (13), İsa G. (11), Mustafa G. (9) ve Hatice G. (10), Sarıoğlan ilçesi Ilıca Mahallesi'nde de Merve C. (21), Ömer A. (18), Bekir C. (51), Aliye C. (47),Bahar C. (18) ile Emine Sude C. (8), kaldıkları çadırda kurulu sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Pınarbaşı ve Sarıoğlan devlet hastanelerinde tedaviye alınan kişilerin tarım işçisi olarak çalıştıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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