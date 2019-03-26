Kayseri'de 14 Fetö Şüphelisi Adliyede (2)

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 14 kişiden 5'i tutuklandı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen M.A.B., O.S., M.A.K., L.Y. ve C.K. tutuklanırken, D.K. M.K., H.K., R.M., A.P., S.Y.G., Y.A., A.D. ve İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA