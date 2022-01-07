Kayseri'de 14 bin 745 araca ceza yazıldı - Haberler
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Kayseri'de 14 bin 745 araca ceza yazıldı

Kayseri'de 14 bin 745 araca ceza yazıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından 01-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 14 bin 475 araca ceza yazıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından 01-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 14 bin 475 araca ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin faaliyet döneminde yaptığı çalışmalarda 43 bin 526 araçtan eksikliği veya kural ihlali tespit edilen 14 bin 745 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Yapılan kontrollerde alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 336 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 450 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Ayrıca faaliyet dönemi içerisinde meydana gelen 574 kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 313 kişi de yaraandı. - KAYSERİ

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