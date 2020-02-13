Kayseri'de 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı
KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelinde 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelinde 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Kayseri'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Gece, hava sıcaklığı eksi 5 dereceyi bulan Kayseri'de Sarız'da 30, Sarıoğlan'da 13, Tomarza 20, Pınarbaşı 47, Develi 7 ve Yahyalı'da 13 olmak üzere toplam 130 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.