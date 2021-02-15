Kayseri'de 13 Türk vatandaşını şehit eden PKK'ya tepki
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Kayseri'de 13 Türk vatandaşını şehit eden PKK'ya tepki

15.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:39
Kayseri'de 13 Türk vatandaşını şehit eden PKK'ya tepki

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Yavuz, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Yavuz, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yapmış olduğu operasyonların Kandil ve Sincar bölgeleri temizlenene kadar devam etmesini istiyoruz. Amerika ve Avrupa devletlerinin vermiş olduğu destekler, içimizdeki hainlerin de bunlara destek olmasıyla birlikte ülkemizin birlik beraberlik ve huzurunun kaçması için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz devlet, millet olarak bu terör örgütünün kökünün kazınması için sonuna kadar gidilmesini ve son terörist yok edilene kadar devam edilmesini istiyoruz." diye konuştu.

13 vatan evladını alçakça şehit eden terör örgütü PKK'ya kimlerin destek verdiğini şehit aileleri olarak çok iyi bildiklerini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"İçimizde destek veren siyasi partinin kravatlı çakallarının gazi Meclis'imizden temizlenmesini istiyoruz. Cezaevinde bulunan çakalların dışarı çıkması için ağlayanlara, askerimize kötü sözler söyleyen şerefsizlere bir an önce hak ettikleri cezaların verilmesini istiyoruz. Askerimizin, polisimizin motivasyonunu bozanlara karşı da devletimizin gerekeni yapmasını istiyoruz. İçimizdeki hainlerin yok edilmesi için cezaevinde beslediğimiz terör örgütü mensuplarının kısasa kısas uygulayarak hak ettikleri cezaları almasını istiyoruz, Şehit aileleri olarak idam cezasının tekrar getirilerek, başta İmralı canisi olmaz üzere cezaevinde yatan, polis ve askerimize kurşun sıkan hangi terör örgütü mensubu varsa bunların idam edilmesini istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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