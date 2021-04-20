Kayseri'de 13 bin 210 araca ceza yazıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 01-31 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalar sonucunda 13 bin 210 araca ceza yazıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 01-31 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalar sonucunda 13 bin 210 araca ceza yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 45 bin 691 araç kontrol edildi. Kontrollerde eksikliği görülen 13 bin 210 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilerek, alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 239 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Ayrıca kontrollerde 644 araç da çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Kontrolün yapıldığı dönem içerisinde meydana gelen123'ü yaralamalı ve 221'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 344 trafik kazasında, bu kazalarda 181 kişi yaralandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı