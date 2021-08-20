Kayseri'de 13 bin 156 araca ceza yazıldı
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Kayseri'de 13 bin 156 araca ceza yazıldı

Kayseri'de 13 bin 156 araca ceza yazıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerinin 01-31 Temmuz tarihleri arasında yaptığı uygulamalarda 13 bin 156 araca ceza yazıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerinin 01-31 Temmuz tarihleri arasında yaptığı uygulamalarda 13 bin 156 araca ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları uygulamalar sonucunda 40 bin 683 araç kontrol edilerek, eksikliği görülen 13 bin 156 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 178 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konularak, 472 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Diğer yandan dönem içerisinde 316'sı yaralamalı ve 382'si maddi hasarlı olmak üzere meydana gelen toplam 698 adet trafik kazasında 457 kişi de yaralandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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