Kayseri'de 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde konuttan yağma suçundan 12 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde konuttan yağma suçundan 12 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 12 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.E'nin (23) Battalgazi Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda, S.E. yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kayseri'de 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title