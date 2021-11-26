Kayseri'de 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde konuttan yağma suçundan 12 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde konuttan yağma suçundan 12 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 12 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.E'nin (23) Battalgazi Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda, S.E. yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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