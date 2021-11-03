Kayseri'de 12 ton kaçak kömür ele geçirildi - Haberler
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Kayseri'de 12 ton kaçak kömür ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kayseri'de 12 ton kaçak kömür ele geçirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Zabıta ekipleri, hava kirliliği ile mücadele kapsamında yaptığı denetimler esnasında 12 ton kaçak kömür ele geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Zabıta ekipleri, hava kirliliği ile mücadele kapsamında yaptığı denetimler esnasında 12 ton kaçak kömür ele geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde hafta sonu ve hafta içi, 7/24 saat çalışma esasına dayalı görev yapan Çevre Zabıta ekipleri, hava kirliliği ile mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Çevre Zabıta ekipleri, bu kapsamda Osman Kavuncu Mahallesi Gazibey Sokak'ta durdurulan bir tırda yapılan denetimlerde 12 ton kaçak kömür ele geçirdi. Ekipler, kaçak kömürleri imha edilmek üzere Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ne yönlendirirken, hava kirliliğine sebep olan ve insan sağlığını tehdit eden kişilere yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - KAYSERİ

Kayseri'de 12 ton kaçak kömür ele geçirildi

Kayseri'de 12 ton kaçak kömür ele geçirildi

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