Kayseri'de 12 kargo çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
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Kayseri'de 12 kargo çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Kayseri'de 12 kargo çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktıKAYSERİ'de aynı kargo firmasında çalışan 12 kişide koronavirüs tespit edildi, filyasyon çalışması sonucu çalışanlarla temas ettiği belirlenen 65 kişi evlerinde karantinaya alındı.

21.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:15

Kayseri'de 12 kargo çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı

KAYSERİ'de aynı kargo firmasında çalışan 12 kişide koronavirüs tespit edildi, filyasyon çalışması sonucu çalışanlarla temas ettiği belirlenen 65 kişi evlerinde karantinaya alındı.

Kentte faaliyet gösteren kargo firması çalışanı, dün yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. İsmi açıklanmayan kargo çalışanının yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, çalışma başlattı. Kargo şirketinin tüm çalışanlarına test uygulanırken, 11 kişinin daha testi pozitif çıktı. 12 kargo firması çalışanı hastanede tedavi altına alındı. Filyasyon ekibi, kargo görevlilerin temas ettiği 65 kişiyi daha belirledi. Bu kişiler de evlerinde karantina altına aldı. 65 kişinin 14 gün evlerinde gözlem altında kalacağı belirtildi.

Kayseri'de 12 kargo çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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