Kayseri'de 12 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı - Haberler
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Kayseri'de 12 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de 12 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

Kayseri'de 12 hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 12 hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yeni Sanayi ve Eski Sanayi sitelerinde iş yerleri ve otomobillerden akü çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmalarda şüphelinin Y.Y. (30) olduğunu tespit etti.

Şüpheli, kaldığı adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y, hırsızlık suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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