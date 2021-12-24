Kayseri'de 12 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı - Haberler
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Kayseri'de 12 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Kayseri'de 12 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de 12 hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 12 hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan, Talas ve Bünyan ilçelerindeki kırsal mahallelerde evlerden sigorta paneli, motosiklet, eşya, inşaat iskelesi, enerji ve nakil kablosu, demir korkuluk gibi malzemeleri çaldığı iddia edilen G.Ç'yi yakaladı.

G.Ç, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Öte yandan diğer hırsızlık şüphelileri H.Y, S.Y ve M.T'nin, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince daha önce yakalanıp tutuklandıkları öğrenildi.

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AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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