Kayseri'de 11 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi
AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 11 kişi tedavi altına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 11 kişi tedavi altına alındı.
Kentte hızı saatte zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu.
Baca tepmeleri sonucu sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 11 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Ergün Haktanıyan - Güncel