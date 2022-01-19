Kayseri'de 11 ilçede eğitime 1 gün ara verildi - Haberler
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Kayseri'de 11 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Kayseri'de 11 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri'de yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 11 ilçede okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'de yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 11 ilçede okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'de etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından Develi, Yahyalı, Bünyan, Sarız ve Pınarbaşı, Felahiye, Yeşilhisar ve Tomarza, İncesu, Özvatan, Akkışla ilçelerinde 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Pınarbaşı, Kayseri, Yahyalı, kar, Yerel, Haber

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