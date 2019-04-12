Kayseri'de 11 İhraç Polis, Fetö'den Tutuklandı

KAYSERİ merkezli 8 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen meslekten ihraç edilen 13 polis memurundan 11'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında değişik tarihlerde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen polislerin, örgütün 'mahrem imamları' ile ankesörlü ve kontörlü telefonlarla irtibata geçtiği belirlendi. Kayseri'de 6, Ankara, Erzincan, Niğde, Sivas, Gaziantep, Kırıkkale ve Malatya'da 7 olmak üzere toplam 13 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K., Y.B., E.K., N.S., C.E., A.Ç., önceki gün sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 7 şüpheli de dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.K., İ.G., N.D., S.D., M.G. tutuklanırken, C.T. ve Y.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Kayseri

Kaynak: DHA