Kayseri'de 11 hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 11 hırsızlık suçundan aranan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 11 ayrı adresten toplam 108 bin 950 liralık eşya çalan S.T.Ç'yi saklandığı ikamette yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.T.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, bir bağ evine girerek 5 bin lira değerinde kablo ve polisaj makinası çaldıkları belirlenen İ.T. ile H.C. polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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