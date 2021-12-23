Kayseri'de 11 hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de 11 hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kayseri'de 11 hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de 11 hırsızlık suçundan aranan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 11 hırsızlık suçundan aranan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 11 ayrı adresten toplam 108 bin 950 liralık eşya çalan S.T.Ç'yi saklandığı ikamette yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.T.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, bir bağ evine girerek 5 bin lira değerinde kablo ve polisaj makinası çaldıkları belirlenen İ.T. ile H.C. polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

 Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

 İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE, MERDİVENLE KURTARDI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE, MERDİVENLE KURTARDI

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title