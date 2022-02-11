Kayseri'de 106 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de 106 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

AA, Hakan Can Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de 106 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlendiği operasyonda 106 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlendiği operasyonda 106 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

M.T'nin Talas ilçesindeki ikametinde çeşitli dönemlere ait 106 parça sikke, madalyon, metal obje ve 20 gram ağırlığında altın karışımlı toz ele geçirildi.

Şüpheli, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

M.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title