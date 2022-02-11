Kayseri'de 106 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
AA, Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de polisin düzenlendiği operasyonda 106 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlendiği operasyonda 106 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin elindeki tarihi eserleri piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
M.T'nin Talas ilçesindeki ikametinde çeşitli dönemlere ait 106 parça sikke, madalyon, metal obje ve 20 gram ağırlığında altın karışımlı toz ele geçirildi.
Şüpheli, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.
M.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Hakan Can Şahin - Güncel