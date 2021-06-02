Kayseri'de 103 adet sikke ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de 103 adet sikke ele geçirildi

Kayseri'de 103 adet sikke ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Bizans ve İslami döneme ait olduğu tespit edilen 103 adet sikke ve 4 bin 317 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Bizans ve İslami döneme ait olduğu tespit edilen 103 adet sikke ve 4 bin 317 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre ekiplerce kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kayseri-Malatya karayolu üzerinde bir araca operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Bizans ve İslami döneme ait olduğu tespit edilen 103 adet sikke ve obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken hakkında 'Tarihi Eser Kaçakçılığı' suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Kocasinan İlçesinde bir araca yapılan operasyonda ise 4 bin 317 adet kaçak ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de 103 adet sikke ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Annesinin sevgilisi tarafından döverek öldürülen minik Alperen'in annesi için verilen beraat kararına itiraz
Annesinin sevgilisi tarafından döverek öldürülen minik Alperen'in annesi için verilen beraat kararına itiraz
Kamyonetten kaçan manda şehri birbirine kattı
Kamyonetten kaçan manda şehri birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Evgar Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de 103 adet sikke ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 15:05:57. #1.13#

title