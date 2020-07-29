Kayseri'de 102 ev karantinaya alındı
Kayseri'de 102 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
29.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:33
Kayseri'de 102 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde oturan bazı kişilerin hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Bu kişilerin oturduğu binalardaki 102 dairede, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.
Kaynak: AA