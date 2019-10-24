Kayseri'de 100 kadına kanser taraması yapıldı

24.10.2019 20:32

Kayseri'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sloganıyla 100 kadına kanser taraması yapıldı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla kentin farklı noktalarından Medine Sağlıklı Hayat Merkezine taşınan kadınlara kanser taraması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı İsmail Kılıç, meme kanserinin kadınlarda kanserden ölümlerde ilk sırada yer aldığını belirterek, "Sağlık Bakanlığımız 2004 yılından itibaren her sene ekim ayını 'Meme Kanseri Farkındalık Haftası' olarak kutluyor. Özellikle hanım kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm toplumumuza kanserden korunma, erken teşhis ve tarama tetkiklerinin yaptırılması konusunda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Programa katılan Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe de kanser tedavi sürecinin hastalar için çok ağır geçtiğini ve maliyeti yüksek bir hastalık olduğunu belirtti.

Karameşe, amaçlarının erken teşhisi sağlayabilmek olduğunu vurgulayarak, "Sağlık Bakanlığı bütün Türkiye'de bunun programını yaptı. 5 yıl içerisinde bu program tamamlanmış olacak. Bizim ilçemizde de bu program tamamlanmak üzeredir. Kayseri'de de 200 bin kişiye ulaşılmış ve 500 vakaya erken teşhis konulmuştur. Bu bizim için çok önemlidir. Bu programında amacı budur." açıklamasında bulundu.

Kanser taraması yaptıran Hacer Kuşak da, "Fevzi Çakmak Sağlık Merkezine kontrol olmaya gittim. Orada göğüs kanseri olduğum ve kanserin ikinci evre olduğu ortaya çıktı. Tedavimi olduktan sonra sağlığıma kavuştum. Korkulacak hiçbir şey yok. Kanser korktuğunuz gibi bir hastalık değil, tedavisi var. Allah herkese acil şifalar versin." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA