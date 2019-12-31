Kayseri'de 100 bine yakın yabancı yaşıyor

31.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:07

İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Taşçı; Kayseri'de 100 bine yakın yabancı yaşadığını ifade ederek; "Yaptığımız iş gerçekten sanki yeryüzü meleği gibi hissettiriyor bizi. İnsanlara dokunuyoruz, mutlu etmeye çalışıyoruz. Onlar mutlu olduğu zaman biz de oluyoruz" dedi.



Afgan Mülteciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ARSA) tarafından yürütülen ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından finanse edilen 'Sizinle Komşuyum' isimli sosyal uyum projesinin kapanış töreni düzenlendi. Kentte bulunan bir otelde düzenlenen programın açılışında konuşan Eğitimci Mehmet Akgün dünya üzerinde insanlığın çatışma, savaş haline girdiğini ifade ederek; "Malumunuz dünya evrensel olarak insanlığın saygı, sevgi, şefkat, merhamet, kardeşlik, dostluk gibi ulvi değerleri ve duygularını kaybettiği dönemden geçiyor. Bu geçiş sırasında din, dil, ırk, renk demeden insanlık bir çatışma ve savaş haline giriyor. Çatışma ve savaşın kan haline döndüğü bu günümüzde özellikle proje kapsamı dahilinde Kayseri'de 4 ay süren projede mültecilerimiz, mülteci ailelerimiz, gençlerimiz ve Kayseri halkına istinaden eğitim, sağlık ve iletişim noktasında birçok eğitim gerçekleşmiş durumda" dedi.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Saha Ofisi Sorumlusu İsmet Yasak ise dünyada en fazla mülteci barındıran ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak; "Günümüzde artan anlaşmazlıklar karmaşıklığa görülmemiş düzeyde küresel yer değiştirmelere yol açmıştır. Bugün dünya genelinde yaklaşık 71 milyon kişi yerinden edilmiş ve bunların yaklaşık olarak 30 milyonu mülteci ve sığınmacı durumundadır. Dünyada en fazla mülteci barındıran Türkiye, 8 yıldır süregelen çatışma ve zulümden kaçan yaklaşık 3 milyon 700 bin Suriyeli mültecinin yanı sıra 300 binin üzerinde de Suriyeli olmayan uluslararası koruma kapsamında Iraklı, Afganistanlı, İranlı ve Afrika'nın çeşitli ülkelerinden sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Halen kamplarda yaşayan 62 bin Suriyelinin dışında diğerlerinin hepsi ülkenin değişik yerlerinde toplumun bir parçası olarak bizlerle birlikte yaşamaktadırlar. Dolayısıyla Türkiye, ülkeye gelen mülteci ve sığınmacıların ihtiyaçlarına cevap verme geleneği nedeniyle uzun zamandır öne çıkmış ve uluslararası koruma kanunu ve Suriyelilere uygulanan geçici koruma yönetmeliği ile sağlam ve kapsamlı çerçeve benimsemiştir" ifadelerini kullandı.



"Kayseri'de 100 bine yakın yabancı bulunmakta, bunların 4 bine yakını Afgan"



İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Taşçı ise kentte 100 bine yakın yabancının yaşadığını ifade ederek; "Yaptığımız iş gerçekten sanki yeryüzü meleği gibi hissettiriyor bizi. İnsanlara dokunuyoruz, mutlu etmeye çalışıyoruz. Onlar mutlu olduğu zaman biz de oluyoruz. Eğer onlar üzüntülüyse gerçekten bizim de kalbimiz ağrıyor ve gözyaşlarımız dökülüyor. O yüzden çok zor bir işle uğraşıyoruz. Bu yıl da bildiğiniz gibi bakanlığımız tarafından 'uyum yılı' seçildi. Kayserimizde 100 bine yakın yabancı bulunmakta. Bu yabancılar içinde 4 bine yakını da Afganistanlı komşularımız. Kayseri'ye ekonomide çok büyük katkılarda bulunmaktadırlar. Özellikle hayvancılık ve tarım üzerine olmazsa olmazlarımızdandır" şeklinde konuştu.



Vali Yardımcısı Uslanmaz da projede emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Ülkemizde yaklaşık 4 milyonun üzerinde çeşitli nedenlerle doğdukları yerleri terk etmek zorunda olan mülteciler ve misafirlerimiz var. Bunlara ülkemiz olarak dünya standartlarının üzerinde hizmet ediyor, ekmeğimizi, aşımızı paylaşıyoruz. Tabi onların sadece barınmaları değil uyumlarını da, burada huzurlu yaşamalarını da istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA