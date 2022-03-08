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Kayseri'de 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kayseri'de gözaltına alınan 70 hırsızlık şüphelisinden 10'u tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de gözaltına alınan 70 hırsızlık şüphelisinden 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla 28 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında uygulama yapıldı.

Uygulamalar sonucunda yakalanan 70 hırsızlık zanlısından 10'u tutuklandı.

Şüphelilerden elde edilen malzemeler, müştekilere teslim edildi.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

28 Şubat, Kayseri, Mart, Güncel, Haberler

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