Kayseri'de 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de gözaltına alınan 70 hırsızlık şüphelisinden 10'u tutuklandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de gözaltına alınan 70 hırsızlık şüphelisinden 10'u tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla 28 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında uygulama yapıldı.
Uygulamalar sonucunda yakalanan 70 hırsızlık zanlısından 10'u tutuklandı.
Şüphelilerden elde edilen malzemeler, müştekilere teslim edildi.
AA / Ergün Haktanıyan - Güncel