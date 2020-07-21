Kayseri'de 10 bin yıllık siyez buğdayının hasadı yapıldı
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Kayseri'de 10 bin yıllık siyez buğdayının hasadı yapıldı

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYÇEV öncülüğünde, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan, "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayı üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla 2018 yılında başlatılan çalışmada ürünün ikinci kez hasadı yapıldı.

Kayseri'de 10 bin yıllık siyez buğdayının hasadı yapıldı
21.07.2020 12:57 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:00

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYÇEV öncülüğünde, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan, "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayı üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla 2018 yılında başlatılan çalışmada ürünün ikinci kez hasadı yapıldı.

Hasanarpa Mahallesi'nde İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile siyez buğdayının hasadına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, proje ile Türkiye'ye model olduklarını, uygulamayla Kocasinan'ın tarımsal alanda büyük bir atılım yaşattığını söyledi.

Projeyle verimi ve besin değeri yüksek siyez buğdayı üretiminin artırılmasını, ilçede tarımın geliştirilmesini ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması hedeflediklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, genetiği değiştirilmemiş yapısını koruyan siyez buğdayının hem bölge çiftçisinin gelirini artıracağını hem de sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Ata tohumunun bu topraklarda yetiştirilmesini göstermek amacıyla başlattıkları çalışma ile geçen yıl 150 çiftçiye tohum dağıttıklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Bu yıl 150 çiftçimiz yaklaşık 150 dönüm arazide ektiği siyez buğdayını hasat etmeye başladı. Kocasinan Belediyesi olarak Kayseri'de ve bölgemizde tarım ve ziraat ile uğraşan çiftçilerimizin siyez buğdayını daha yaygın hale getirmesi için çalışıyoruz. Bu noktada desteklerinden dolayı Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi, hasadı yapılan buğdayın tohumlarını çiftçilere ücretsiz dağıtıyor.

Kaynak: AA

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