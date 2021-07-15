Kayseri'de 1 Milyonuncu Doz Uygulandı
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Kayseri'de 1 Milyonuncu Doz Uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Kayseri'de 1 Milyonuncu Doz Uygulandı Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde aşılama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü Kayseri'de 1 milyonuncu doz uygulandı.

Kayseri'de 1 Milyonuncu Doz Uygulandı

KAYSERİ - Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde aşılama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü Kayseri'de 1 milyonuncu doz uygulandı.

Normalleşme kararları doğrultusunda yapılan aşı çağrılarına vatandaşların olumlu yanıt vermesi ile birlikte aşılama çalışmaları da hız kazandı. Kayseri'de sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına karşılık vatandaşların da Covid-19 ile mücadele destek vermesi ile birlikte aşılama çalışmalarında önemli mesafe kat edildi. Kayseri'de 1 milyonuncu doz Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezinde Uğur Erdal isimli vatandaşa uygulandı. Aşı sonrası duygularını dile getiren Uğur Erdal, "Kayseri'de 1 milyonuncu dozun aşısını olmanın gururunu yaşıyorum. Aşı hayattır. Aşı gelecektir, herkesi aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından Doktor Necla Ceren Kömürcü ise, "1 milyonuncu dozun aşısını yapmanın sevincini yaşıyoruz. Aşıya ilgi ve alaka iyi, sağlıkçılar olarak sabah saatlerinden itibaren aşı yapmaya hazır bir vaziyette bekliyoruz. Randevu da gerekmiyor. Kayserili vatandaşlarımızın biraz daha ilgi ve alakasının artmasını bekliyoruz. Bütün Aile Sağlığı Merkezlerimiz, hastanelerimizde sağlıkçılar olarak size hizmet vermek için canla başla görev başında bekliyoruz. Geçmişte ne kadar zor günler yaşadık, daha iyi günler gelebilmesi için gençlerimizi, gurbetçilerimizi ve bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya bekliyoruz" ifadesinde bulundu.

Kayseri'de 1 Milyonuncu Doz Uygulandı
Kayseri'de 1 Milyonuncu Doz Uygulandı
Kayseri'de 1 Milyonuncu Doz Uygulandı
Kayseri'de 1 Milyonuncu Doz Uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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