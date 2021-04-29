Kayseri'de 1 Mayıs coşkusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kayseri'de 1 Mayıs coşkusu

Kayseri'de 1 Mayıs coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, Eğitim-Sen Kayseri Şubesi, CHP İl Başkanlığı ve KESK üyeleri katıldı. Şarkılar eşliğinde sloganlar atan üyeler, pankartta açtı. Burada grup adına konuşan Eğitim-Sen Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal, "Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü 1Mayıs tarihte ilk kez geçtiğimiz sene büyük kitleler halinde kutlanamamıştır. Dünya emekçileri iş, gelir, sosyal güvenlik taleplerini pandemi koşullarında emeğin oluşturucu gücüyle buldukları yöntemlerle tekrar tek yürek olarak dile getirmişlerdir. Evlerden, iş yerlerinden ve sembolik merkezlerden yükselen iradeyle dünyanın bu düzeninin değişmesi gerektiğini, dünya emekçileri ile birlikte hep beraber kalkınmıştır" dedi. - KAYSERİ

Kayseri'de 1 Mayıs coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

FETÖ duruşmasına katılan tanık: 'Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler'
FETÖ duruşmasına katılan tanık: "Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Özcan Deniz Burak Sergen
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayseri'de 1 Mayıs coşkusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 15:06:18. #1.15#

title