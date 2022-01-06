Kayseri'de 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Kayseri'de 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Kayseri'de 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda otomobil içerisinde 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda otomobil içerisinde 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analiz çalışması sonucunda, Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu madde sevk edilen araç tespit edildi. Malatya yol uygulamasında durdurulan otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın bagaj kısmından ve konsol kısmından 1 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

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