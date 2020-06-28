Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 daire karantinaya alındı.
28.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:59
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 daire karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde 2 katlı bir apartmanda yaşayan kişinin iş arkadaşının Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine 6 kişinin yaşadığı dairede 14 gün sürecek karantina uygulaması başlatıldı.
Kaynak: AA