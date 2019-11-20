Kayseri'de 1 ayda 90 bin 552 araç denetlendi, 22 bin 42 araca ceza yazıldı

20.11.2019 10:23 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:28

Kayseri'de trafik ekiplerinin 1 ayda yaptığı uygulamalarda 90 bin 552 araç denetlenirken, eksikliği görülen 22 bin 42 araca ceza yazıldı.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan uygulamalarda, 42 bin 443 araç kontrol edildi, eksikliği görülen 13 bin 205 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 238 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 770 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Ayrıca, sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 247'si yaralanmalı ve 305'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 552 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 384 kişi yaralandı.



BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



Trafik denetimlerinde kontrol edilen 40 bin 652 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 7 bin 911 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 19 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 426 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 4'ü ölümlü, 40'ı yaralanmalı ve 38'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 82 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken, 99 kişi ise yaralandı.



İLÇE MERKEZLERİ



İlçe Merkezlerinde yapılan uygulamalarda, 7 bin 457 araç kontrol edildi, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 926 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 35 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 116 araç çeşitli suçlardan trafikten men edilmiştir. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 19'u yaralanmalı ve 9'u maddi hasarlı olmak üzere toplam 28 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 32 kişi yaralandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA