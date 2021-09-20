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Kayseri'de 1 ayda 15 bin 81 araca para cezası kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de 1 ayda 15 bin 81 araca para cezası kesildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 15 bin 81 araca para cezası kesildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 15 bin 81 araca para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 45 bin 961 araç kontrol edilerek, eksikliği görülen 15 bin 81 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 266 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konularak 504 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Uygulama dönemi içerisinde ise 1'i ölümlü 308'i yaralamalı ve 416'sı maddi hasarlı olmak üzere toplam 725 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 457 kişi yaralandı. - KAYSERİ

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