Kayseri'de 1.5 saatlik intihar girişimi polisin uzun uğraşları sonucunda son buldu
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Kayseri'de 1.5 saatlik intihar girişimi polisin uzun uğraşları sonucunda son buldu

Kayseri'de 1.5 saatlik intihar girişimi polisin uzun uğraşları sonucunda son buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de kendisini otel odasına kitleyip kesici alet ile kolunu kesen bir kişi, polis ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de kendisini otel odasına kitleyip kesici alet ile kolunu kesen bir kişi, polis ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Hacı Saki Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen E.Ö. kendisini kaldığı odaya kitleyip zarar vermeye başladı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada odanın balkonuna çıkan E.Ö., etrafa bir şeyler atmaya başladı. Elindeki kesici alet ile kendine de zarar veren E.Ö., ekiplere zor anlar yaşattı. E.Ö., yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından ikna edilerek odadan çıktı. Ambulansla hastaneye kaldırılan E.Ö., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de 1.5 saatlik intihar girişimi polisin uzun uğraşları sonucunda son buldu
Kayseri'de 1.5 saatlik intihar girişimi polisin uzun uğraşları sonucunda son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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