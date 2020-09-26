Kayseri'de 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Kayseri'de 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

26.09.2020 09:11 | Son Güncelleme: 26.09.2020 09:14
Kayseri'de 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de otomobilinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan sürücü gözaltına alındı.

Kayseri'de otomobilinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan sürücü gözaltına alındı.

U.U'nun İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getirdiği bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kullandığı otomobili kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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