Kayseri'de 1,1 tonluk boğa "Şampiyon" alıcısını bekliyor
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Kayseri'de 1,1 tonluk boğa "Şampiyon" alıcısını bekliyor

Kayseri'de bir besici "Şampiyon" ismini verdiği bin 100 kilogramlık kurbanlık tosunu 30 bin liradan satışa sundu.

Kayseri'de 1,1 tonluk boğa
26.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:33

Kayseri'de bir besici "Şampiyon" ismini verdiği bin 100 kilogramlık kurbanlık tosunu 30 bin liradan satışa sundu.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle hayvan pazarlarında hareketlilik devam ederken, besiciler de çiftliklerinde büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıklarını görücüye çıkardı.

Kocasinan ilçesine bağlı Elagöz Mahallesi'nde yaşayan besici Barış Arslan'ın satışa çıkardığı kurbanlıklar arasında yer alan "Şampiyon" da iriliğiyle dikkati çekiyor.

"Şampiyon bizim göz bebeğimiz." diyen Arslan, 3 yaşındaki simental cinsi hayvanın, 1 ton 100 kilogram ağırlığında olduğunu ve 30 bin liradan satışa sunduklarını ifade etti.

Arslan, özenle beslediği hayvanının diğer kurbanlıklarının yaklaşık 2 katı ağırlıkta olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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